Il mistero della casa del tempo, il nuovo film di Eli Roth

Il mistero della casa del tempo (titolo originale: The House with a Clock in Its Walls) è un film del 2018 diretto da Eli Roth.

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo La pendola magica del 1973 scritto da John Bellairs e illustrato da Edward Gorey.

Questa la trama:

Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d’auto ed è costretto a trasferirsi dall’altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima. Se lo zio gli appare subito eccentrico, la sua vicina di casa, Mrs Zimmerman, non lo è di meno, e la casa stessa lo è più di ogni cosa. Tra oggetti animati, misteriosi ticchettii e indisciplinati leoni erbacei, Lewis fa la conoscenza di un mondo magico e affascinante, che nasconde, però, anche alcuni pericoli. E sarà proprio una disobbedienza del ragazzino a risvegliare dall’aldilà il più minaccioso di essi.

Il trailer: