Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente: guida completa ai personaggi del film

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente uscirà il prossimo 22 novembre, ma sarà un prequel, con personaggi tutti nuovi: ecco una guida per conoscerli prima.

Il franchise di Hunger Games sta per tornare al cinema, dopo la pubblicazione nel 2020 del romanzo prequel La ballata dell’usignolo e del serprente, incentrato sulla giovinezza di Coriolanus Snow prima che diventi il malvagio presidente di Capital City che tutti ricordiamo. Ecco chi sono tutti i personaggi del film, con i loro interpreti.

Coriolanus Snow – Tom Blyth

In questo film ha solo diciotto anni e rappresenta l’ultima speranza per la sua casata caduta in declino dopo la guerra. In vista del decimo anno degli Hunger Games viene nominato come mentore di Lucy Grey Baird, tributo femminile del misero Distretto 12. E’ il protagonista femminile e il “serpente” nel titolo è un riferimento a lui. Interpretato da Tom Blyth, noto per Benediction e Robin Hood di Ridley Scott, dove ha recitato da adolescente.

Lucy Grey Baird – Rachel Zegler

E’ la protagonista femminile, “l’usignolo” nominato del titolo. Proviene dal Distretto 12, che nel passato era già una delle zone più povere e miserabili. Coraggiosa e determinata come la sua “discendente” (ci sono alcune teorie dei fan su una presunta parentela) Katniss, Lucy viene scelta per combattere nella decima edizione dei giochi. E’ interpretata da Rachel Zegler, nota soprattutto per il ruolo di Maria in West Side Story di Steven Spielberg.

Volumnia Gaul – Viola Davis

Antagonista del film, Volumnia Gaul è una scienziata, nonché la direttrice dei Giochi. Ha un carattere subdolo e malvagio e sembra provare godimento all’idea di mandare a morire i vari tributi. Ha un laboratorio dove conduce i suoi esperimenti per modificare geneticamente piante e animali e utilizzarli come armi. E’ interpretata da Viola Davis, nota soprattutto per il ruolo della madre di Michael Jordan in Air.

Casca Highbottom – Peter Dinklage

E’ il preside dell’Accademia ed è colui che per primo ha avuto l’idea di istituire i giochi, ma arrivato ormai alla decima edizione non sembra più tanto convinto e si sta pentendo di questa decisione. Nel film avrà anche il ruolo di stratega ed è la controparte “buona” di Volumnia. E’ interpretato da Peter Dinklage, epico e indimenticabile Tyrion Lannister di Game of Thrones.

Tigris – Hunter Schafer

Tigris è la stilista di Capital City (nella saga principale è stata interpretata da Eugenie Bondurant), nonché cugina e confidente di Coriolanus Snow. E’ interpretata da Hunter Schafer, diventata famosissima in tutto il mondo grazie a Euphoria.

Sejanus Plinth – Josh Andrés Rivera

Dalla parte di Snow ci sono diversi personaggi, non solo la cugina Tigris, ma anche Sejanus Plinth, che ha la parte di migliore amico e confidente, capace anche di ribellarsi a lui se non d’accordo con le nuove idee. E’ interpretato da Josh Andrés Rivera, anche lui lanciato nel grande cinema da Steven Spielberg in West Side Story.

Lucretius “Lucky” Flickerman – Jason Schwartzman

Lucretius è il presentatore dei Giochi e ha una personalità molto simile a quella di Caesar, che conduce invece l’edizione ai tempi di Katniss e Peeta. Si scopre, infatti, che Lucretius è un antenato di Caesar, che nella saga principale è interpretato da Stanley Tucci. E’ interpretato da Jason Schwartzman, nipote del regista Francis Ford Coppola e ha recitato in numerosi film, tra cui Rushmore, Marie Antoinette e Asteroid City. Ha anche composto la sigla di apertura della serie The O.C.