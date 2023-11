Hunger games: la Ballata dell’usignolo e del serpente | Tutto quello che c’è da sapere

A otto anni dall’ultimo capitolo, torna al cinema la saga di Hunger Games, con un prequel.

La ballata dell’usignolo e del serpente: è questo il titolo del capitolo prequel delle avventure con protagonista Katniss Everdeen (interpretata da Jennifer Lawrence). Il capitolo si focalizza sulla giovinezza di Coriolanus Snow, il cattivissimo presidente dell’immaginaria nazione di Panem (Donald Sutherland).

Con un salto nel passato di circa sessant’anni rispetto alle vicende della saga originale, La ballata dell’usignolo e del serpente racconta la storia del giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Il ragazzo, diciottenne, viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e spera in questo modo di poter rialzare il nome della sua casata, caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City.

Coriolanus infatti rappresenta l’ultima speranza per tutta la sua famiglia di tornare a splendere come un tempo, riconquistando prestigio sociale. Il ragazzo dovrà essere il mentore del tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Nonostante le sue misere origini, la ragazza riesce ad affascinare quasi tutta Panem durante la cerimonia della mietitura cantando proprio la ballad menzionata nel titolo del film.

Dopo questa performance, Coriolanus capisce che potrebbe usare la situazione a suo favore e facendo gioco di squadra con Lucy, unendo la loro astuzia politica e il loro istinto per lo spettacolo, cercheranno di sopravvivere in una corsa contro il tempo. Al termine della quale verrà decretato chi sarà l’usignolo e chi il serpente. Nel frattempo però, fra i due ragazzi sembra nascere una travolgente attrazione.

La saga letteraria

Pubblicata dal 2008 in tre volumi, la celebre saga di romanzi scritta da Suzanne Collins ha conquistato milioni di ragazzi in tutto il mondo. E ancora di più con le trasposizione cinematografiche che hanno fatto conoscere al mondo Katniss Everdeen, la dittatura di Panem e lo show televisivo Hunger Games, ovvero la lotta per la vita di 12 ragazzi scelti a sorteggio dai 12 distretti in cui è diviso Panem.

Ballata dell’usignolo e del serpente, il prequel letterario, è stata pubblicato nel 2020 e riporta i lettori indietro di 64 anni, al decimo Hunger Games (Katniss ha gareggiato e vinto l’edizione numero 74). Introduce nuovi personaggi insieme al diciottenne Coriolanus Snow. Che in seguito cresce fino a diventare il temibile e spietato presidente di Panem e l’antagonista della serie originale.

La nuova eroina Lucy Gray Baird

Interpretata da Rachel Ziegler, star di West Side Story di Steven Spielberg e futura Biancaneve nel live action della Disney, Lucy è la nuova eroina di questo capitolo retroattivo.

L’attrice ha dichiarato sul personaggio: «Lucy è molto simile a Katniss da quella prospettiva, ma vive un’esperienza molto diversa rispetto all’essere messa in un’arena di fronte ad un gruppo di spettatori. Lucy è molto persuasiva nella sua interpretazione ed è molto brava a portare il pubblico dalla sua parte, quindi è stato molto divertente interpretarla. E penso che ci siano altri elementi di Katniss dentro di lei».