Giancarlo Magalli sbarca a Mediaset: cosa farà il famoso conduttore

Il conduttore Giancarlo Magalli arriverà presto in Mediaset nelle vesti di opinionista. Ecco in quale programma.

Negli ultimi mesi all’interno di Mediaset ci sono stati diversi cambiamenti. A molti personaggi non è stato rinnovato il contratto e hanno dovuto andarsene, mentre altri ancora si sono aggiunti. Alcuni programmi storici, come Pomeriggio 5 sono stati completamente rinnovati, nella struttura e nel cast. Ora infatti al timone c’è Myrta Merlino, non più Barbara D’Urso.

Tra i tanti ingressi nuovi ce n’è uno particolarmente importante. Stiamo parlando di quello di Giancarlo Magalli, che per tanto tempo ha lavorato principalmente in Rai e in radio. Ha lavorato a tanti programmi soprattutto nelle vesti di autore, si pensi per esempio a Pronto Raffaella insieme a Raffaella Carrà o a I fatti vostri su Rai2. Per alcune edizioni è stato anche il narratore del Collegio, oggi ruolo di Stefano De Martino.

Adesso l’autore televisivo ha deciso di lanciarsi in un progetto completamente nuovo e cambiare addirittura palinsesto. Tra poco, infatti, si trasferirà a Mediaset.

Giancarlo Magalli, il nuovo programma in Mediaset

Dopo un periodo di malattia, Giancarlo Magalli è pronto a tornare al lavoro. Non ha ripreso solo la sua presenza fissa a I fatti vostri insieme al conduttore Tiberio Timperi e Michele Guardì, ma è intenzionato a esplorare anche nuovi orizzonti. Per questo inizierà a diventare un ospite e un opinionista fisso anche in un famosissimo programma di Mediaset.

Stiamo parlando di Pomeriggio 5, che dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso è cambiato tantissimo. Il conduttore avrà il ruolo di affiancare Myrta Merlino per cercare di risollevare un po’ gli ascolti che, per quanto buoni, non superano mai quelli de La vita in diretta su Rai1 con Alberto Matano.

Quando avverrà questo trasferimento? Dalla settimana prossima. Tra una settimana quindi l’autore televisivo continuerà a partecipare a I fatti vostri su Rai2 e poi si sposterà a Canale 5 per Pomeriggio 5. Più precisamente, sarà ospite nelle puntate del 21 e del 28 dicembre. Non è stato il primo conduttore nella storia ad alternarsi nello stesso periodo tra Rai e Mediaset: ricordiamo che lo faceva anche il grande Maurizio Costanzo. Inoltre, se gli ascolti di Pomeriggio 5 si dovessero mostrare interessanti dopo la sua entrata in scena, magari si deciderà per una collaborazione più continuativa. Chissà.