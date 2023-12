Triple Frontier 2: Hunham firma per il sequel Netflix

L’attore ha deciso di portare avanti il progetto e che produrrà il film con la collaborazione della piattaforma streaming. Ecco tutti i dettagli.

Charlie Hunnam, l’affascinante attore noto per film come King Arthur, The Gentlemen, e la serie tv che l’ha portato alla fama Sons of Anarchy, ha recentemente rivelato alcune notizie che sicuramente fomenteranno i fan del film d’avventura e azione del 2019, Triple Frontier.

In un’intervista con The Mary Sue, Hunnam ha infatti rivelato di essere totalmente coinvolto nella produzione di un potenziale seuqel del film stesso: potenziale perché ancora la pellicola non è andata in lavorazione e per ora il secondo capitolo di Triple Frontier rimane in mano alla produzione.

Durante l’intervista, l’attore ha condiviso alcuni dettagli, molto limitati, sul progetto imminente e ha confermato di aver ufficialmente firmato come produttore principale. Si è poi impegnato a cercare di dare una descrizione ufficiale della futura pellicola, senza però fare troppi spoiler al pubblico. Ecco cosa ha detto Charlie Hunnam durante l’intervista.

Triple Frontier 2 si farà

Durante una recente intervista con The Mary Sue, l’attore Charlie Hunnam ha sostenuto di aver firmato ufficialmente come produttore principale del secondo capitolo della saga di Triple Frontier.

Descrivendo il sequel come “ancora nella sua fase embrionale” ha espresso poi il suo entusiasmo per l’opportunità: “Niente è garantito ma ho appena iniziato di recente come produttore principale per un potenziale sequel di Triple Frontier su Netflix” ha rivelato all’intervistatrice l’attore Charlie Hunnam, per poi continuare: “Stiamo lavorando proprio su questo. E’ ancora agli inizi ma sento di avere molto altro da dire sulla vita dopo il servizio militare. Sono molto fiducioso”.

Il primo film era uscito nel 2019, ha visto un cast di attore che includeva Charlie Hunnam, Ben Affleck, Oscar Isaac, Garrett Hedlund e Pedro Pascal. La trama ruota attorno ad un gruppo di ex operatori dell’U.S. Army Delta Force che si uniscono insieme per pianificare una rapina ai danni di un signore del crimine sudamericano.

Nonostante non siano stati divulgati troppi dettagli sul suo box office, sappiamo per certo che il film nel 2019 aveva ricevuto un notevole successo sulla piattaforma streaming dove era stato rilasciato.

Netflix ha infatti dichiarato che Triple Frontier è stato visto oltre 52 milioni di volte nel primo mese dalla sua uscita, consolidando la sua popolarità tra il pubblico. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre il progetto viene sviluppato!