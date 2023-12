House of the Dragon: il trailer della seconda stagione

La serie tv prequel de Game of Thrones, torna con una seconda stagione. Ecco una preview di cosa ci aspetterà.

HBO ha svelato una piccola preview alla tanto attesa seconda stagione di House of the Dragon attraverso un teaser trailer della serie tv prequel di Game of Thrones. La prima stagione si era conclusa con la morte di re Viserys, gettando la famiglia Targaryen nel caos per la successione al trono tra i detentori del principe Aegon e quelli della Principessa Rhaenyra.

La prossima stagione segna l’inizio della Danza dei Draghi, con entrambe le fazioni che dovranno raccogliere quanti più alleati e draghi possibili per assicurarsi la vittoria.

Cast confermato

Il cast attuale della serie comprende un poker di attori e attrici che semplicemente sono azzeccati per il loro ruolo.

Come per la prima stagione troviamo: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Graham McTavish, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Bill Patterson, Gavin Spokes, Wil Johnson, John Macmillan, Savannah Steyn e Theo Nate negli stessi ruoli della prima stagione.

La seconda stagione invece prevede nuove “reclute” tra il cast e accoglie nella grande famiglia HBO anche Gayle Rankin, Russel Beale, Freddie Fox e Abubakar Salim. La serie House of the Dragon, basata sui racconti di George R.R. Martin Fire & Blood, racconta l’ascesa e la caduta della famiglia Targaryen, l’unica famiglia di signori dei draghi a sopravvivere al Disastro di Valyria. La storia si svolge 300 anni prima degli eventi della pluripremiata serie televisiva Game of Thrones, che si è conclusa nel 2019 con l’ultima e ottava stagione.

House of the Dragon è un progetto invece dello scrittore George R.R. Martin, l’ideatore della storia che abbiamo visto e apprezzato (a parte l’ultima stagione) nella serie precedente di cui quest’ultima ne è prequel, di Ryan Condal e del regista di Game of Thrones Miguel Sapochnik. Gli ultimi due hanno anche un ruolo di showrunner. Martin, Sapochnik, Condal, Vince Gerardis e Sara Lee Hess sono produttori esecutivi.