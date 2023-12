Furiosa: il trailer ufficiale del prequel di Mad Max Fury Road

Il trailer ufficiale di Furiosa, prequel di Mad Max Fury Road con attori protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Tra ormai meno di un anno, per la precisione nel maggio del 2024, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Furiosa, film che rappresenta un prequel dell’amato e acclamato Mad Max Fury Road e con un cast composto tra gli altri da Anya Taylor-Joy e da Chris Hemsworth.

Il trailer ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga

Nel 2015 aveva fatto il suo arrivo sul grande schermo Mad Max Fury Road, un film diretto da George Miller che ha conquistato pubblico e critica e che fu in grado di ottenere ben dieci candidature ai Premi Oscar del 2016 (sei trionfi nelle categorie di miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro). Tra i protagonisti introdotti dal film, oltre al Max interpretato da Tom Hardy, vi è anche la Furiosa di Charlize Theron, un personaggio pronto a tornare con un ruolo ancor più di primo piano anche nel prequel proprio di Mad Max Fury Road.

Ad interpretare Furiosa in questo nuovo capitolo della celebre saga di Mad Max è Anya Taylor-Joy. Attrice statunitense nata nel 1996, Anya Taylor-Joy è nota per aver recitato in The Witch di Robert Eggers del 2015 oltre che in Split di M. Night Shyamalan. Tra le ultime pellicole cui ha preso parte vi sono invece Ultima notte a Soho di Edgar Wright del 2021, The Northman ancora di Eggers del 2022, The Menu di Mark Mylod sempre del 2022 e Amsterdam di David O. Russell ancora del 2022.

Insieme ad Anya Taylor-Joy sarà presente anche Chris Hemsworth, il celeberrimo Thor del Marvel Cinematic Universe apparso di recente in Tyler Rake 2 di Sam Hargrave. In merito invece alla regia, questa spetta sempre a George Miller, creatore dell’intera saga cinematografica di Mad Max. Ecco qui di seguito il trailer ufficiale pubblicato da Warner Bros di Furiosa: A Mad Max Saga.

La trama di Furiosa: A Mad Max Saga

La trama di Furiosa si svolge 45 anni dopo il Collasso. Protagonista è Furiosa, che è alla ricerca della strada per ritornare verso casa e verso quel destino che le è stato profetizzato da tempo. In tenera età, Furiosa è stata portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri per finire nelle grinfie dell’Orda di motociclisti capeggiata da Warlord Dementus (Chris Hemsworth). La banda di quest’ultimo arriverà a scontrarsi con quella di Immortan Joe presente nella Cittadella, con Furiosa che dovrà cercare in tutti i modi di sopravvivere.