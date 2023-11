Napoleon: 3 buoni motivi per vedere il film di Ridley Scott

Se non sei convinto di andare a vedere Napoleon anche solo per il cast, sicuramente questo articolo ti farà cambiare idea. Ecco tre motivi per cui devi correre in sala a vedere il film.

Ridley Scott ne ha fatta un’altra delle sue e ci ha regalato un gioiellino da andare a vedere al cinema: regista di capolavori come Il Gladiatore, Scott torna al cinema con un’altra epica avventura basata su un personaggio della storia che non vediamo spesso al cinema.

Napoleon racconta la vita e l’amore di Napoleone Bonaparte ed è in arrivo nelle sale italiane il 23 novembre grazie a Eagle Pictures per conto di Sony Pictures. Il film interpretato da Joaquin Phoenix, vincitore del premio Oscar come Miglior Attore Protagonista per Joker, e Vanessa Kirby, promette di essere una pellicola che rimarrà alla storia così come ha fatto Il gladiatore. Ma vediamo insieme ben 3 motivi per cui bisognerebbe andare a vedere il film.

1. Ridley Scott alla regia

La maestria del regista, ammettiamolo, è impareggiabile. Con un regista del suo calibro, la curiosità si accende. Ci aspettiamo uno spettacolo visivo e narrativo di altissimo livello, anche perché quando c’è lui dietro la macchina da presa, di solito così è. Scott appassionato di dramma storici, ha dichiarato egli stesso che la storia dell’era napoleonica rappresenta l’inizio della storia moderna, cambiandone per sempre i connotati. Affrontando le complessità del personaggio principale, Napoleone, il regista esplora la dualità tra il genio tattico e l’uomo innamorato di Giuseppina, offrendo uno sguardo intimo sulla mente di un leader a dir poco iconico.

2. Joaquin Phoenix come Napoleone

Non vogliamo essere ridondanti ma il cast scelto per questo film è fenomenale. Partiamo parlando del ruolo del protagonista, ricoperto da Joaquin Phoenix. Già collaboratore di Scott ne Il Gladiatore, porta sullo schermo una versione di Napoleone che sorprende anche gli spettatori più accorti.

Attraverso intensi studi e riflessioni sul personaggio, Phoenix rivela il lato misterioso di Napoleone Bonaparte, il cui cuore era prigioniero delle emozioni e dell’amore per Giuseppina.

A quanto si dice, tra interviste e soffiate, l’attore ha lavorato pedissequamente per cercare di rappresentare al meglio le movenze e le pose del personaggio reale: la sua camminata e la sua postura dovrebbero essere rappresentazione fedele del personaggio di Napoleone.

3. Vanessa Kirby come Giuseppina

Siamo curiosi anche di vedere come sarà la chimica tra Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. L’attrice rivestirà i panni di Giuseppina, l’amata di Napoleone e, per quanto abbiamo potuto vedere, Vanessa Kirby aggiungerà un elemento di dolcezza e sottigliezza al film. Giuseppina infatti, secondo la storia, è una donna con un’energia potente ma senza voce nella società dell’epoca.

Kirby, dopo un’approfondita ricerca su questo personaggio, porta sullo schermo la compassione e la forza di una figura di cui storicamente non sappiamo nulla.