Uno splendido errore: trailer e trama del nuovo film

Dal 7 dicembre il teen drama Uno splendido errore su Netflix. Tratto dal celebre romanzo, la serie è ai primi posti nelle visualizzazioni della piattaforma

Sempre più ricca la proposta sulle piattaforme digitali rivolta ad un pubblico adolescente. Dal 7 dicembre Netflix propone nel target Uno splendido errore, serie tratta dall’omonimo best seller “Uno splendido errore. My life with the Walter Boys” di Ali Novak.

La storia è quella di una giovane ragazza che, dopo aver perso entrambi i genitori, viene catapultata dalla vita nella metropoli della Grande mela ad una realtà più rurale, affidata ad un’amica della madre e alla sua famiglia composta da un marito e dieci figli, i Walter.

I Walter sono rumorosi, sporchi, fastidiosi, anche se uno dei ragazzi fa breccia nell’attenzione della protagonista Jackie, ma non pensano che una ragazza di città appartenga al loro ranch di cavalli. Come può Jackie inserirsi nel loro mondo caotico, quando deve mantenere vivo il ricordo dei suoi genitori, mantenendo la promessa di essere perfetta?

Ma quando Jackie passa più tempo con i Walter, comincia a chiedersi se essere perfetti non sia l’unico modo per trovare l’amore.

La trama di Uno splendido errore

Dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, il destino di questa ragazza quindicenne che abitava a Manhattan si stravolge. Jackie deve imparare ad adattarsi a una nuova vita a Silver Falls, nella campagna del Colorado. Si ritrova, così, catapultata nei paesaggi rurali di una cittadina di provincia, senza i suoi punti di riferimento. Verrà accolta nella famiglia Walter, dove a farle da tutrice è Katherine, la migliore amica della mamma, con il marito George e i loro dieci figli.

Ovviamente il cambiamento di scuola, di abitudini e di vita la porteranno a doversi destreggiare tra problemi adolescenziali, nuove amicizie e nuovi amori. Una storia commovente che stimola a vivere il presente, a cogliere l’attimo senza perdere tempo, per inseguire i propri sogni, realizzarli, senza farsi abbattere dalle difficili prove della vita.

Dal best seller alla serie

Uno splendido errore è la serie Netflix tratta dal romanzo bestseller “Uno splendido errore. My life with the Walter Boys” di Ali Novak, libro d’esordio, scritto quando l’autore aveva solo quindici anni e diventato un vero e proprio cult tra la Generazione Z con più di 150 milioni di letture online.

A lavorare all’adattamento della serie è stata Melanie Halsall , i cui lavori precedenti includono anche la trilogia “The Kissing Booth” di Netflix , di cui è diventata produttrice esecutiva insieme a Ed Glauser. Nikki Rodriguez, l’attrice 21enne che interpreta la protagonista Jackie aveva commentato così sui social l’arrivo della serie: “Lo penso seriamente quando dico che questo è un sogno assoluto che diventa realtà. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità. Adoro questo show e sono davvero grata di poter lavorare con il miglior team. Non vedo l’ora che tutti voi possiate vederlo”.