Perla ha esagerato: ecco cosa ha detto su Ilary Blasi

La gieffina ha lasciato tutti senza parole dopo quello che lei e Letizia Petris hanno detto sulla conduttrice Ilary Blasi. Ecco perché.

Per evitare i grandi scivoloni che l’edizione dell’anno scorso ha fatto ogni volta che veniva nominata una personalità famosa del mondo dello spettacolo, quest’anno il reality show mediaset, Il Grande Fratello, ha imposto alla regia di cambiare subito inquadratura non appena uno degli inquilini nomina qualcuno di troppo vicino alla produzione.

Errare è umano però e anche quest’anno, tra i concorrenti VIP e i NIP, il chiacchiericcio sull’attualità non si fa mancare: è il caso di una delle concorrenti che più ha fatto sparlare di sé non solo in questo programma, ma anche da Temptation Island. Perla Vatiero infatti l’ha sparata grossa su Ilary Blasi, l’ex conduttrice del Grande Fratello, ora sulla cresta dell’onda per il suo documentario, Unica, sulla sua separazione dal calciatore Francesco Totti.

Insieme a Letizia Petris la concorrente ha fatto dei commenti sulla conduttrice e ha lasciato gli altri inquilini a bocca aperta. Ecco cosa ha detto.

Perla e Letizia su Ilary Blasi

Letizia Petris e Perla Vatiero hanno condiviso riflessioni su aspetti molto diversi del’ex presentatrice del Grande Fratello.

Letizia infatti, discutendo con gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia, ha sottolineato l’importanza per conduttori e attori di non avere accenti marcati. Ha citato l’esempio di Alfonso Signorini, notando che quando conduce il reality show, il suo italiano è impeccabile senza accenti regionali evidenti.

Tuttavia, quando è entrato nella casa del Grande Fratello, si è mostrato più a suo agio, e solo allora era percettibile il suo accento milanese. Analogamente, ha menzionato Ilary Blasi, sottolineando che il suo accento romano è una parte autentica e spontanea della sua personalità, costituendo una delle sue forze: “Per i conduttori e gli attori è importante non avere accenti marcati”. In un altro momento della conversazione invece, la discussione si è spostata sulla straordinaria bellezza della conduttrice romana: tutti i concorrenti hanno osannato la showgirl, tutti tranne Perla Vatiero che ha espresso una prospettiva diversa dai suoi coinquilini.

Secondo Perla, sebbene Ilary Blasi sia indiscutibilmente bella, avrebbe potuto evitare di sottoporsi a determinati interventi estetici. La sua affermazione ha generato ovviamente un momento di chiaro imbarazzo tra i concorrenti: il gelo è calato su tutti, indecisi sul come salvare la situazione.

Perla Vatiero non ha continuato la frase ma ha suggerito che secondo lei, la conduttrice avrebbe potuto evitare alcuni ritocchi al viso.