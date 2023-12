Nicolas Vaporidis addio al cinema | La sua ultima intervista non lascia dubbi

L’attore Nicolas Vaporidis si sta affacciando a una nuova fase della sua vita e per questo ha deciso di lasciare definitivamente il mondo del cinema e ricominciare da capo.

C’è stato un periodo in cui Nicolas Vaporidis era famosissimo e, in particolare, era amatissimo dalle fan più giovani, che tappezzavano le proprie stanze con i suoi poster. Certamente, il film che lo aveva lanciato definitivamente nel mondo dello spettacolo è stato Notte prima degli esami nel 2006, dove interpretava Luca, un diciottenne alle prese con la maturità negli anni ’80. Il film fu un successo così grande che poco dopo venne realizzato un remake ambientato in epoca moderna.

Nonostante il grande successo, a un certo punto qualcosa si è rotto e l’attore ha iniziato a comparire sempre meno sul piccolo o sul grande schermo. Di recente ha rilasciato un’intervista per Vanity Fair, dove ha rivelato che, semplicemente, è avvenuto un disinnamoramento verso la sua professione. Recitare non gli piaceva più e aveva iniziato ad accettare i ruoli solo per motivi economici.

Oggi Nicolas Vaporidis ha 42 anni ed è pronto a lanciarsi in una nuova fase della sua vita, lontana dalle luci della ribalta.

Nicolas Vaporidis: “Sarà l’ultima intervista. Sono al mio giro di boa”

Nonostante un inizio di carriera brillante, a un certo punto qualcosa per Nicolas Vaporidis si è incrinato: “Facevo le cose soltanto per soldi” ha rivelato. “Le sceneggiature che volevo non arrivavano e quelle che arrivavano non le volevo. Dovevo sottrarmi per principio, mettere un punto e a capo“.

Per questo, ha deciso di ricominciare da capo e si è lanciato verso un progetto completamente diverso. Prima si è trasferito a Londra, dove ha lavorato come cameriere in un ristorante a Clapham Junction insieme al socio Alessandro Groppelli, poi, una volta diventato manager, lo ha esportato a Milano. L’apertura è prevista per subito dopo Natale. Si chiamerà Taverna Trastevere, in via Statuto 16.

Per Vanity Fair ha deciso di rilasciare la sua ultima intervista nel ruolo da attore. “Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori: nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira. Di certo ero legato a una certa filmografia che ha avuto fortuna in un determinato periodo […] Se i miei 20 anni hanno avuto l’accelerazione di un razzo di Elon Musk, i 30 sono stati un purgatorio, durante i quali ho capito due cose: niente sarebbe stato come l’avevo immaginato, tanto più sali tanto più è grosso il botto quando cadi“. Oggi è soddisfatto della sua nuova vita e non la cambierebbe più.