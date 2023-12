Belen Rodriguez cambia look per Natale: nuovo stile di capelli

La conduttrice Belen Rodriguez ha sfoggiato un nuovo look in vista delle feste: ecco com’è adesso.

Anche Belen Rodriguez si prepara alle feste e per celebrare il Natale ha deciso di regalarsi una seduta dal parrucchiere e ha cambiato il suo look. La conduttrice in questi ultimi mesi è stata molto popolare, non solo per i suoi successi lavorativi, ma soprattutto per la sua vita sentimentale dopo aver rilasciato la nota intervista a Domenica In.

Nel salotto di Mara Venier, ha raccontato tutta la sua lunga storia con Stefano De Martino, rivelando di aver subito diversi tradimenti e di aver sofferto di depressione, ma lui non le sarebbe stato vicino. In molti hanno paragonato questa intervista al documentario di Netflix di Ilary Blasi, Unica, dove la showgirl ha raccontato il retroscena della separazione da Francesco Totti.

Adesso Belen Rodriguez sta molto meglio e ha intrapreso una nuova relazione con Elio Lorenzoni. Ma non ha detto addio solo al ballerino, ma anche ai suoi capelli scurissimi.

Belen Rodriguez, il nuovo balayage sfumato

Di recente, Belen Rodriguez si è recata dal parrucchiere e ha optato per un look nuovo e più fresco. Ha deciso di abbandonare per un po’ i capelli lisci e scuri e ha scelto un colore più chiaro, tendente al biondo, che le illumina molto di più il viso. La presentatrice ha pubblicato le foto su Instagram e i fan l’hanno riempita di complimenti.

La showgirl è molto attiva sui social e ultimamente posta molti contenuti sulla sua vita privata. Così, ha postato anche i suoi nuovi capelli, a cui ha fatto un balayage sfumato che le dona moltissimo. “Un rayito de sol para mi” ha scritto nella caption, ovvero “un raggio di sole per me”. L’artista che si è occupato dei suoi capelli è Roberto Faruggia dei saloni Aldo Coppola, parrucchiere frequentato da diverse star, da Giulia Salemi ad Aurora Ramazzotti a Sabrina Ferilli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Su Instagram, inoltre, negli ultimi mesi la modella pubblica tanto materiale insieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni, con cui quest’anno celebrerà il primo Natale. Prima di iniziare la storia con lui, ha avuto una lunga e travagliata relazione con Stefano De Martino, da cui ha avuto il figlio Santiago, una più breve con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì e diversi anni fa una con Fabrizio Corona.