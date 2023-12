Good Greif: il trailer del nuovo film con Dan Levy

Approda su Netflix in esclusiva il nuovo film con Dan Levy nei panni di un vedovo alla ricerca di un pò di felicità. Recupera qui il trailer.

Il co-creatore di Schitt’s Creek esordisce nella regia cinematografica con una proiezione limitata in sala dal 29 dicembre, prima che il film sia disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix una settimana dopo la proiezione.

Dan Levy, con l’aiuto dei suoi amici nel film Good Grief , porta al cinema un personaggio complesso che dovrà affrontare un lungo viaggio emotivo per superare la perdita, il lutto e il dolore annesso che proviene dall’aver perso una persona cara. Nel film, come nella vita vera, il dolore che aveva cercato di evitare in Good Grief, prima o poi viene a galla.

Il progetto di cui è autore, regista e protagonista insieme all’attore Luke Evans, è figlio di un’accordo tra Netflix e la casa di produzione di Levy, Not a Real Production Company, dove insieme a Megan Zhemer, Stacey Snider, Kate Fenske e Debra Haywars, è produttore esecutivo.

Trama e dettagli

Levy interpreta Marc Dreyfus, la cui vita appagante nella città di Londra, dopo la perdita della madre, con suo marito dal carattere eccezionale, Oliver, interpretato da Luke Evans, si interrompe quando Oliver muore inaspettatamente.

Mentre il mondo di Marc si frantuma, lui e i suoi due migliori amici, interpretati da Ruth Negga e Himesh Patel, intraprendono un weekend di auto-scoperta a Parigi per rivelare dure verità che ognuno di loro deve affrontare. “Mio marito è ufficialmente morto un anno fa oggi. Per una persona così meticolosa, ha lasciato un bel pasticcio,” annuncia Marc angosciato in una particolare scena contenuta all’interno del trailer.

Good Grief, affrontando temi legati all’importanza dell’amicizia, dei legami che stringiamo durante il percorso della nostra vita e, conseguentemente, della perdita di quest’ultimi, e i tentativi di Marc di andare avanti dopo la morte del marito, segna il passaggio di Levy dalla televisione al cinema e il suo esordio come sceneggiatore e regista cinematografico. Nel film di Netflix appaiono anche Celia Imrie, David Bradley, Arnaud Valois, Emma Corrin e Kaitlyn Dever.

Il film di Levy arriverà nelle sale selezionate dalla casa di distribuzione, il 29 dicembre 2023 prima di essere disponibile su Netflix il 5 gennaio 2024. Che dire quindi, non perdere l’appuntamento in sala con questo gioiellino del cinema!