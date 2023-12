Un Professore 2, rivelazione sulla relazione tra Simone e Manuel | Damiano Gavino spiffera tutto

L’attore ha rilasciato un’intervista per Un professore 2 rivelando che fine faranno il suo personaggio e quello di Simone. Ecco cosa ha detto.

Damiano Gavino, giovane attore di 22 anni, è diventato noto al grande pubblico per la sua interpretazione del personaggio di Manuel nella serie tv Rai Un Professore. Il successo inaspettato della fiction televisiva e l’esperienza al cinema con Ferzan Özpetek hanno portato Gavino a riflettere sulla sua crescita personale e professionale in picchiata. Infatti in un’intervista esclusiva, il giovane attore ha parlato sulla sua carriera, sull’amore e sul valore dell’autenticità nel mondo dello spettacolo.

Ma poiché nella precedente stagione della serie Un Professore, il finale ci ha lasciati molto in sospeso sulle sorti della coppia di Manuel e Simone, l’intervistatrice ha cercato di interrogare l’attore anche su come verrà raccontata la storia dei due protagonisti nella seconda stagione della serie.

Ecco cosa ha detto Damiano Gavino su Manuel e Simone nella serie tv Rai Un Professore.

Damiano Gavino: “La loro storia sarà sempre molto personale”

L’attore de Un Professore, nel ruolo di Manuel, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla serie tv Rai.

La seconda stagione della serie è andata in onda martedì 5 dicembre alle 21.30 in prima visione su Rai 1. I primi episodi si intitolano: Montaigne: chi siamo, Thoreau: un pianeta da salvare. Nel primo, Mimmo è stato coinvolto in un brutto giro mentre Dante esorta l’assistente sociale a rivalutare il caso di LIlli e Nina, che gli svelerà un segreto. Intanto Ernesto, risvegliatosi dal coma, rivela quella che è la sua verità.

questo rimane sempre troppo troppo sospetto pic.twitter.com/xGFw8lOoT5 — lorena (@duaplicity) December 11, 2023

Parlando della seconda stagione, l’interprete di Manuel, Damiano Gavino alla domanda: “I telespettatori sono rimasti a bocca asciutta nella prima stagione sul rapporto tra te e Simone: cosa dobbiamo aspettarci per questa seconda stagione? Che i due si ritrovino? C’è questa speranza?” l’attore ha risposto prima esitando ma dopo dando una risposta abbastanza netta: “Non posso dirti nulla su questo ma posso dire che il rapporto tra Manuel e Simone continuerà ad essere vissuto dai due personaggi nel modo più giusta e profonda possibile“.

Sarà forse un indizio su come andranno avanti gli eventi tra i due personaggi in questa nuova stagione? Sta sera, 12 dicembre andrà in onda la terza puntata della serie. Staremo a vedere.