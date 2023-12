IIS: tutto sul nuovo film fantascientifico con Ariana DeBose

L’attrice Ariana DeBose è la protagonista di IIS, nuovo thriller fantascientifico ambientato nello spazio. Ecco trama, cast e trailer.

A gennaio Ariana DeBose tornerà al cinema con un altro incredibile film. Si tratta di IIS, un thriller fantascientifico ambientato in una stazione spaziale internazionale mentre sulla Terra sta imperversando una guerra mondiale. Ariana DeBose e gli altri astronauti provenienti da nazioni diverse (tra cui USA e Russia) si trovano su questa stazione, quando ricevono la notizia che sulla Terra è scoppiata una terza guerra mondiale e che di conseguenza sono diventati tutti nemici.

Ariana DeBose in pochi anni ha visto la sua carriera diventare sempre più importante e splendente. Tra i suoi film più noti ci sono West Side Story di Steven Spielberg nel 2021 – la collega Rachel Zegler ora è tornata al cinema con La ballata dell’usignolo e del serpente – mentre per il 2024 sono previsti Kraven – Il cacciatore e Argylle – La super spia. Nel 2023 ha anche doppiato Asha in Wish, ultimo classico Disney.

In IIS invece si metterà alla prova con un ruolo decisamente diverso dai precedenti. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul film.

IIS: trama, cast e trailer del thriller con Ariana DeBose

In IIS, Ariana DeBose interpreta la dottoressa Kira Foster, un’astronauta che si trova in una stazione spaziale internazionale quando sulla Terra scoppia la terza guerra mondiale. All’improvviso, gli altri astronauti che provengono da altri Paesi e che fino a pochi giorni prima erano i suoi colleghi si trasformano in nemici politici. Il gruppo statunitense riceve l’ordine di prendere il controllo della stazione e così accade anche al gruppo russo: che cosa succederà?

Il cast di IIS prevede, oltre ad Ariana DeBose come protagonista, anche altri attori eccezionali. Ci sono anche Chris Messina, John Gallagher Jr., Costa Ronin, Pilou Asbaek (star di Game of Thrones) e Maria Mashkova. Il film arriverà nelle sale americane il 19 gennaio 2024, la data italiana non è stata ancora confermata e non si sa quando sarà disponibile sulle piattaforme di streaming. Ecco il trailer.

IIS è un thriller fantascientifico che esplora temi tremendamente attuali nel contesto storico che stiamo vivendo e quindi ha già attirato molto l’attenzione degli spettatori e della critica. Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival e ha ricevuto un buon consenso.