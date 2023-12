Le fiction italiane più viste: ecco il podio | Sorprese e delusioni

Quest’anno RaiPlay ha inserito diverse proposte interessanti tra le sue fiction, ma qual è quella che è piaciuta di più al pubblico? Ecco la top 3!

Anche quest’anno Rai è arrivata con delle nuove fiction e con i rinnovi di quelle precedenti. Già da diverso tempo, infatti, il palinsesto sta cercando di rimodernarsi e avvicinare ai suoi programmi anche il pubblico più giovane, per questo sta aggiungendo al proprio catalogo anche tantissime serie tv che trattano di temi tipicamente adolescenziali e per giovani adulti.

L’anno scorso, per esempio, anche soprattutto ai social come TikTok era salita alla ribalta Mare fuori, la serie ambientata in un riformatorio nei pressi di Napoli. Si è trattato di un caso curioso, dal momento che la serie era già arrivata alla terza stagione, ma fino a quel momento non era stata particolarmente notata. Ora la serie può essere vista su Netflix.

Nonostante l’esclusione di mare fuori dal proprio catalogo, RaiPlay continua a proporre tante offerte interessanti: vi siete mai chiesti quali sono le tre serie che al momento stanno piacendo di più al pubblico? Ecco la classifica.

RaiPlay, Il professore 2 è la serie più vista

Solo poche ore fa Rai ha annunciato tramite i social ufficiali quali sono le tre serie più viste: al terzo posto c’è Noi siamo leggenda, mentre è salito al secondo Il metodo Fenoglio. Al primo posto, come già in molti si aspettavano, si è riconfermata Il professore 2. Ma di cosa parlano queste tre serie?

Noi siamo leggenda si concentra su cinque ragazzi che nascondono cinque poteri straordinari che si sono sviluppati dai propri desideri e dalle proprie paura più profonde. Si tratta di una serie fantasy, senza dubbio un prodotto interessante, dato che Rai non propone spesso prodotti di questo genere. Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, invece, racconta la nascita della mafia barese negli anni ’90, sullo sfondo delle stragi di Falcone e Borsellino.

Il professore racconta le vicende di Dante Balestra, brillante ed eccentrico professore di un liceo romano, che non ama seguire le regole. La storia si concentra anche sui suoi alunni adolescenti, in particolare Manuel, Simone e Chicca. Tra il cast spiccano Alessandro Gassman, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Claudia Pandolfi e Francesca Colucci.