Priscilla: ecco perché non ci sono canzoni di Elvis nel film di Sophia Coppola

In Priscilla, capolavoro di Sofia Coppola incentrato su Priscilla Presley, non c’è neanche una canzone di Elvis. Ecco spiegato il perché.

Tra i tanti film usciti nel 2023 c’è stato anche Priscilla, diretto da Sofia Coppola. Si tratta è una biografia e racconta la storia di Priscilla Ann Wagner Beaulieu, meglio conosciuta come Priscilla Presley, ovvero la moglie di Elvis. La pellicola è basata sul libro Elvis and Me scritto proprio dalla stessa Priscilla Presley e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui la candidatura per il Leone d’oro.

Il cast ha visto confrontarsi molti attori talentuosi. La protagonista è stata interpretata da Cailee Spaeny, mentre Jacob Elordi si è messo alla prova nei panni del famoso cantante. Il film è uscito nelle sale americane solo pochi giorni fa, ma era già stato presentato in anteprima al Festival di Venezia. In generale, ha ottenuto critiche positive.

In molti, però, hanno notato un dettaglio decisamente curioso: nella colonna sonora non c’è neanche un brano di Elvis: come mai? La regista avrebbe cercato di giustificarlo come una scelta artistica, ma la verità sarebbe un’altra e molto più “semplice”. Lo ha spiegato direttamente il music supervisor, Randall Poster.

Priscilla, negati i diritti per le canzoni di Elvis

In Priscilla non ci sono canzoni di Elvis semplicemente perché… il film non ha ottenuto i diritti per inserirle. Durante un’intervista per Variety, il music supervisor Randall Poster ha dichiarato che all’inizio si pensava che li avrebbero ottenuti, ma poi non è stato così e hanno dovuto virare su altre musiche.

“Gran parte della musica che abbiamo utilizzato è arrivata dall’istinto di Sofia e alcune canzoni erano particolarmente importanti per Priscilla stessa, le abbiamo scoperte attraverso il suo memoir e dalle conversazioni che Sofia ha avuto con Priscilla. All’inizio ci aspettavamo di avere un po’ della musica di Elvis, ma non abbiamo ottenuto nulla. Alla fine penso che sia meglio così, ma per un certo periodo è stato molto stressante” ha spiegato.

La regista stessa aveva chiesto all’Elvis Presley Enterprises il permesso di utilizzare certi brani, ma le è stato negato. Alla fine, però, non è stato un dramma perché questa mancanza ha solo reso il progetto più stimolante. Proprio Sofia Coppola ha dichiarato: “Ci ha resi più creativi“. Il film è uscito negli Stati Uniti lo scorso 3 novembre, mentre in Italia è ancora inedito.