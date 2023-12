Eurovision 2024, confermati i conduttori italiani

Sono appena stati rivelati i conduttori italiani della prossima edizione dell’Eurovision: sono una coppia incredibile.

Tra diversi mesi andrà in onda la nuova edizione dell’Eurovision. L’anno scorso la gara musicale è stata vinta dalla Svezia, rappresentata dalla cantante Loreen con Tattoo. Per questo il prossimo anno la competizione, come da tradizione, si svolgerà nel Paese vincitore. Questa volta la meta scelta è Malmo.

Negli scorsi anni l’Eurovision è diventata una gara molto conosciuta anche in Italia, soprattutto da quando anche noi abbiamo iniziato a portare a casa dei buoni risultati. Il risultato migliore è senza dubbio quello dei Maneskin che nel 2021 hanno trionfato con Zitti e buoni. Il gruppo si fece notare anche per lo scandalo – poi rivelatosi falso – della cocaina. Nel 2022 e nel 2023 hanno poi partecipato Mahmood e Blanco e infine Marco Mengoni, piazzandosi sempre tra le prime posizioni.

Nel 2024 la gara si svolgerà a Malmo, in Svezia e, anche se manca ancora tanto tempo, i commentatori italiani sono già stati scelti. Il pubblico non è rimasto troppo sorpreso.

Eurovision 2024, Mara Maionchi e Gabriele Corsi sono i conduttori

Al momento in Italia l’attenzione non è focalizzata tanto sull’Eurovision – dato che mancano ancora parecchi mesi – ma piuttosto alla gara canora immediatamente precedente, ovvero Sanremo. Per quest’anno è stato confermato come conduttore principale Amadeus, affiancato questa volta da Fiorello.

Come da tradizione, chi vince Sanremo si qualifica immediatamente per l’Eurovision, dove gareggia rappresentando l’Italia. Da sempre, anche se il programma è internazionale, ogni Paese ha i propri conduttori che commentano la gara in live. Anche quest’anno, come riportato da TvZoom, la coppia scelta è quella formata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

La coppia lavora al progetto già da tempo e ha sempre ottenuto ottimi ascolti. Nel 2023, infatti, hanno commentato la gara da Liverpool e durante la finale hanno totalizzato degli ascolti altissimi, come certificato da Auditel: 4,9 milioni di telespettatori, corrispondenti al 34% di share. Si è trattato del miglior risultato degli ultimi cinque anni – fatta eccezione per l’edizione italiana, andata in onda da Torino. Quindi ora è logico che ora ci si aspetta un risultato all’altezza: buona fortuna!