Land of Bad, il trailer del nuovo film con Russell Crowe e Liam Hemsworth

L’attore Russell Crowe tornerà presto al cinema con un nuovo thriller, Land of Bad, insieme al collega Liam Hemsworth. Ecco il trailer e tutto quello che c’è da sapere.

Russell Crowe e Liam Hemsworth negli ultimi mesi hanno lavorato insieme a un nuovissimo film, Land of Bad. Si tratta di un nuovo thriller, ambientato nelle Filippine, tra le file dell’esercito americano. Il protagonista è Liam Hemsworth, che interpreta un giovane soldato che viene abbandonato dai suoi compagni e lasciato indietro, quando tutti rientrato negli Stati Uniti.

Liam Hemsworth ormai è abituato a trattare film che parlino di guerra, armi e in generale violenza: tutti sanno, infatti, che è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla saga di Hunger Games – che è recentemente tornata alla ribalta con il prequel La ballata dell’usignolo e del serpente – dove interpretava Gale.

Russell Crowe, invece, è ormai una pietra miliare del mondo del cinema. Recentemente è tornato con L’esorcista del papa, ma il suoi film più iconico è Il gladiatore, a cui Ridley Scott sta lavorando a un sequel.

Ma ecco tutto quello che sappiamo su Land of Bad.

Land of Bad: trama, cast e trailer del film

Land of Bad uscirà nelle sale il 16 febbraio 2024. La trama si concentra sul giovane ufficiale Kinney: quando l’esercito americano si reca nelle Filippine per recuperare una spia catturata, la missione fallisce e il giovane soldato viene lasciato a se stesso. Le probabilità di sopravvivenza sono scarsissime perché per tornare indietro deve attraversare una foresta piena di assassini esperti e animali selvaggi. La sua unica speranza è rappresentata da Reaper, un operatore di droni che può guidarlo durante il cammino.

Il cast di Land od Bad comprende, oltre a Russell Crowe e Liam Hemsworth, anche molti altri attori di grande talento. Tra questi, ci sono Ricky Whittle e Milo Ventimiglia, noti per serie tv come The 100, American Gods, Una mamma per amica, This is us e The company you keep. Rivedremo Ricky Whittle al fianco di Russell Crowe nel film drammatico A taste of blood, che uscirà al cinema nei prossimi mesi. Intanto, ecco il trailer di Land of Bad.

Land of Bad uscirà nelle sale a partire dal 16 febbraio 2024, ed è stato girato in Australia. I registi sono William Eubank e David Frigerio, già noti per aver lavorato soprattutto a thriller e horror come Underwater, Paranormal activity, The signal e Crypto. Il film è già stato classificato con un rating di violenza R.