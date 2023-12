Terra Amara: anticipazioni 15 Dicembre | Chi è vittima di ricatto

Ecco alcune anticipazioni sulla puntata del 15 dicembre di Terra amara e di alcune successive.

Terra amara è una delle ultime fiction pubblicate da Mediaset. Si tratta di una soap turca, composta al momento da quattro stagioni, per un totale di 141 episodi. In Turchia ogni episodio dura circa 150 minuti, mentre in Italia sono stati divisi in mini puntate da 30. Al momento in Italia sta andando in onda la terza stagione con un episodio al giorno, che solitamente viene trasmesso al pomeriggio. L’ultimo, previsto per il 17 dicembre, andrà in onda in prima serata.

La trama è ambientata in Turchia negli anni ’70 e si concentra sulla complicata storia d’amore tra Zuleyha e Yilmaz. I due, già all’inizio della prima puntata, sono innamoratissimi e sognano di sposarsi. La situazione degenera quando un criminale cerca di abusare della ragazza e il fidanzato lo uccide. Da lì, la coppia è costretta a fuggire e le storie di molti altri personaggi si intrecciano con la propria.

La storia sta conquistando il pubblico e gli ascolti sono stati buoni: ma che cosa succederà prossimamente?

Terra amara, cosa succede nella puntata del 15 dicembre

Al momento siamo a più di metà della storia di Terra amara. Abbiamo già assistito alla fuga di Demir e alla sua richiesta d’aiuto a Fikret, nonché il licenziamento di Cumali. Nella seconda puntata, si è scoperto che Umit è incinta di Demir e al suo mancato tentativo di fuga dall’uomo, che vuole catturarla. Nella puntata del 13 dicembre, invece, si è scoperto che il piccolo Kerem Ali soffre di meningite. Il 14 dicembre, infine, Demir ha catturato Umit ed è intenzionato a farla abortire.

Cosa succederà adesso? Come riportato da Sorrisi.com, Zuleyha si opporrà alla decisione di Demir di costringere Umit all’aborto e lo spingerà ad assumersi le proprie responsabilità di padre. Nel frattempo, Sevda ricatterà Demir, minacciandolo di raccontare alla polizia dell’omicidio che lui e Zuleyha hanno commesso.

Terra amara sta riscuotendo un buon successo in Italia, mentre in Turchia si è affermata come una delle soap più seguite. In particolare, il pubblico è rimasto colpito dal cast. Il cast comprende Hilal Altinbilek, Ugur Gunes, Murat Unalmis, Vahide Percin e Kerem Alisik.