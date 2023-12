Doc – Nelle Tue Mani 3: è ufficiale, un personaggio del passato torna

Nella terza stagione di Doc – Nelle tue mani tornerà un personaggio molto amato dal pubblico: ecco di chi si tratta.

Doc – Nelle tue mani è una delle più seguite di Rai. Si ispira a una storia vera e racconta di un medico che a causa di un incidente va in coma e una volta che si risveglia non si ricorda più niente degli ultimi dodici anni della sua vita: questo significa che non si ricorda neanche di sua moglie e di tutte le scelte importanti che ha compiuto.

Nella fiction il protagonista, il dottor Andrea Fanti, è interpretato da Luca Argentero. La storia si sviluppa su un triangolo amoroso: il medico infatti è diviso tra la moglie Agnese (interpretata da Sara Lazzaro) di cui non ricorda niente e la specializzanda Giulia Giordano (Matilde Gioli), con cui riscopre l’amore.

Il medico, inoltre non ricorda nulla della sua stessa professione e quindi deve ricominciare lentamente da capo, ricostruendo pian piano non solo la sua vita privata ma anche quella lavorativa. Al momento la serie conta due stagioni, ma è in arrivo la terza, che non porterà solo grandi novità, ma anche un personaggio molto amato dal pubblico.

Doc – Nelle tue mani, il dottor Lorenzo Lazzarini torna nella terza stagione

La prima stagione di Doc – Nelle tue mani è uscita nel 2020, mentre la seconda nel 2022. Il 2024, invece, sarà finalmente l’anno per la terza. Più precisamente, la prima puntata andrà in onda su Rai1 l’11 gennaio 2024 e i fan non vedono l’ora di rivedere i loro personaggi preferiti dopo ben due anni dall’ultima volta.

Di recente, si sta parlando molto della trama della terza stagione, ma non si sa ancora moltissimo. Si sa però che tornerà un personaggio che durante la prima stagione il pubblico aveva molto amato: stiamo parlando del dottor Lorenzo Lazzarini, che era interpretato da Gianmarco Saurino. Il medico era uscito di scena tragicamente nella seconda stagione, morendo di Covid.

Tuttavia, come dichiarato dall’attore stesso durante un’intervista a TG2, durante la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, ci saranno diverse scene con protagonista il dottore bello e simpatico e tanto amato. “Nella terza stagione di Doc, questa è la prima volta che lo dico apertamente, raccontiamo delle cose nuove, piccole, e ogni tanto, però per tutta la serie in qualche modo si rivedrà Lorenzo Lazzarini” ha spiegato Gianmarco Saurino.