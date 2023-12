Un professore 2, le anticipazioni su Mimmo e Simone | Sempre più vicini

Il 14 dicembre uscirà la nuova puntata di Un professore 2: ecco qualche anticipazione.

La seconda stagione di Un professore è cominciata nel migliore dei modi. Gli ascolti sono sempre altissimi, tanto che solo pochi giorni fa si è confermata come la serie più vista su RaiPlay, davanti a Il metodo Fenoglio e Noi siamo leggenda. Il pubblico continua a rimanere incantato dalla trama e dalle vicende dei personaggi.

Anche quest’anno il protagonista è Alessandro Gassman, che è tornato a interpretare il professor Dante Balestra. Insieme a lui sono tornati altri personaggi storici, tra cui Manuel, Simone e Anita, rispettivamente interpretati da Damiano Gavino, Nicolas Maupas e Claudia Pandolfi. Gli spettatori, infatti, sono rimasti piacevolmente colpiti dalle vicende amorose tra questi personaggi, in particolare dal complicato sentimento che lega i due ragazzi.

Il 14 dicembre, alle ore 21:30 su Rai1 andrà in onda la quinta puntata, che si intitolerà Leibniz: Rimorsi e rimpianti. Ecco di cosa parlerà.

Un professore 2, tutto sulla quinta puntata

Il 14 dicembre uscirà su Rai1 la quinta puntata di Un professore 2. La prima parte si concentrerà su Nina, che deciderà di fare di tutto per riottenere la custodia sulla figlia Lilli, ora che desidera essere una buona madre per lei. Nel frattempo, la trama si sposta su Viola, che da tempo è malata. Il padre Nicola chiederà a Dante di convincere la ragazza a farsi visitare da un chirurgo che forse potrebbe migliorare la sua condizione. Ma non è finita qua.

Le anticipazioni non finiscono qui. La quinta puntata si concentrerà anche su Simone e Mimmo, che stanno sviluppando un rapporto sempre più unito. Si ritroveranno a collaborare in un’altra losca faccenda messa in piedi da Molosso e questo li farà avvicinare sempre di più..

Mimmo, infatti, non reggerà più il peso della situazione e confiderà a Simone tutto su Molosso. Il ragazzo, quindi, si confiderà subito con il padre, che non resterà con le mani in mano e chiederà subito aiuto al suo amico poliziotto Pantera. In seguito, Nina cercherà di riavvicinarsi a Manuel e fargli conoscere la bambina, ma dopo un incidente gli assistenti sociali decideranno di non affidare Lilli alla madre.