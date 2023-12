Bugo commenta Caterina Balivo: “Totalmente fuoriluogo” | Ecco cosa ha detto

Il cantante ha espresso una sua opinione su una notizia riportata dall’ufficio Stampa Rai. I fan non sono per niente entusiasti. Ecco cosa ha detto.

Caterina Balivo di nuovo punzecchiata, ma non troppo, da quello che resta del duo Bugo-Morgan del Festival di Sanremo 2020: Bugo ha commentato di nuovo la conduttrice tramite un comunicato stampa Rai.

Quello che è successo tra la conduttrice del programma La Volta Buona e il cantante è cosa notissima: dopo la fuga di Bugo durante la trasmissione in diretta dall’Ariston, ovviamente tutta la stampa voleva vederci chiaro e far luce sull’accaduto. Soprattutto perché sul web ognuno aveva una sua teoria e un fatto così demenziale e grottesco, accaduto in un programma così vecchio e formale, aveva spiazzato un pò tutti.

Caterina Balivo per l’occasione, commentando le giornate del Festival nel suo programma, aveva chiamato a parlare proprio Morgan. Il cantautore aveva cercato di spiegare le sue ragioni ma ovviamente si è aperta una voragine tra Bugo e l’ex frontman dei Vertigo.

Bugo commenta e sbaglia

Il cantante Bugo non sembra ancora aver dimenticato la bruttissima esperienza del 2020 e lancia un avvertimento a Caterina Balivo riguardo al suo prossimo programma durante il Festival di Sanremo 2023.

In risposta ad un tweet che annunciava la partecipazione di Caterina Balivo come conduttrice al programma La volta buona, durante il Festival della canzone Italiana in diretta dal teatro Ariston, Bugo ha regaito con una nota di cautela, scrivendo: “Basta che non spara ca**ate sul mio conto”, ha avvisato il cantautore, nonostante sembri molto improbabile che vengano fatte, e nemmeno citate, né il suo nome né quello che è successo ormai ben 4 anni fa.

La notizia che veniva riportata dall’ufficio stampa Rai è che la conduttrice andrà in onda anche di sabato con il suo show La volta Buona, per commentare la Finale di Sanremo insieme al pubblico di Rai 1, mentro domenica 11 febbraio al posto di Affari tuoi sarà previsto nella scaletta, il Dietro Festival.

Il commento del cantante sarà solo una strategia per non finire nel dimenticatoio? Tanté, ma il suo commento è stato comunque molto scortese e totalmente fuoriluogo.