Ready Player One – il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg

Ready Player On – è un film di fantascienza distopico del 2018 diretto da Steven Spielberg.

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2010 scritto da Ernest Cline, che è stato anche co-autore della sceneggiatura della pellicola.

Trama

Nell’anno 2045, l’inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato la vita sulla Terra. Come via di fuga dalle loro vite nelle città decadenti, le persone si immergono nel mondo virtuale di OASIS, dove possono prendere parte a numerose attività per lavoro, educazione e intrattenimento. Wade Watts, un giovane da Columbus che frequenta OASIS, tenta di battere il “Gioco di Anorak”, una serie di sfide create dall’ideatore di OASIS, James Halliday, morto da poco. Il vincitore che troverà il tesoro del gioco acquisirà il possesso di OASIS e l’eredità miliardaria di Halliday. Mentre Wade collabora con un gruppo di amici per cercare di trovare il tesoro di Anorak, la multinazionale IOI impiega un gruppo di giocatori per risalire al tesoro prima che lo faccia Wade e prendere il controllo di OASIS.