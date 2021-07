Ultima notte a Soho è il nuovo film di Edgar Wright, un horror con fascinazioni anni ’60. Il thriller psicologico segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni ’60, dove si imbatte nel proprio idolo, un’affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra di quell’epoca non è sempre come appare e le cose sembrano andare a rotoli con preoccupanti conseguenze… La data di uscita della pellicola è prevista per il 22 ottobre 2021.