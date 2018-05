Solo: A Star Wars Story – l’ultima fatica di Ron Howard

Uscirà a breve Solo: A Star Wars Story Solo, un film di fantascienza diretto da Ron Howard. Scritto da Jon Kasdan e Lawrence Kasdan, si tratta del secondo film della serie Star Wars Anthology, ambientato nell’universo di Guerre stellari, dopo Rogue One: A Star Wars Story. Precisamente ci troviamo undici anni prima degli eventi di Una nuova speranza.

La pellicola è stata presentata fuori concorso, in anteprima mondiale, al Festival di Cannes. Questa la trama:

Sono tempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell’ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian è ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L’unica cosa che desidera davvero è pilotare una nave spaziale per sfuggire l’oppressione con Qi’ra, la ragazza che ama. Intrepido e sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il destino lo separa da Qi’ra. Ian si arruola come pilota, guadagna il cognome e promette di tornare a prenderla.

