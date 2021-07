Denis Villeneuve dirige l’adattamento per il grande schermo del celebre best seller di fantascienza di Frank Herbert, Dune. È ambientato in un lontano futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato da una casa nobiliare. Racconta la storia del giovane Paul, rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto, alla madre Lady Jessica e alcuni consiglieri. La data di uscita della pellicola è prevista per il 22 ottobre nelle sale italiane.