Figlia mia – il film di Laura Bispuri. Trama e trailer

Ambientato nella Sardegna contemporanea, sulla costa occidentale, è la storia di una bambina di 9/10 anni che vive un’esistenza tranquilla con il papà e la mamma: è felice e ha un rapporto molto forte con la madre, ma ha in sé qualcosa che non le torna. Per una serie di vicende inizia a frequentare una donna che abita a 3 km di distanza, in aperta campagna, e nasce con lei un rapporto fortissimo. Piano piano scoprirà che è la sua vera madre. Così nasce un triangolo tra questa bambina e le due mamme, lei si sente profondamente divisa, perché è legatissima alla madre che l’ha cresciuta ma è attratta da quest’altra donna. Il film è raccontato da tre punti di vista e mostra come loro si contendono l’amore della figlia.