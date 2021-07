Il primo capitolo, ispirato al libro di Marla Frazee, ci ha raccontato la storia di Tim, un bambino turbato dalla nascita di un fratellino minore. Ma il neonato ha un segreto: Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta per conto della BabyCorp, un’agenzia che sta indagando sul perché gli esseri umani preferiscano i cuccioli ai bambini.