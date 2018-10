Soldado: il film di Stefano Sollima girato a Hollywood

Soldado è il titolo del sequel di Sicario, che vede nel cast due nomi importanti: Josh Brolin e Benicio Del Toro. Diretto da STefano Sollima (autore del film ‘Suburra’ e della serie TV ‘Gomorra’) il film riporta in scena i personaggi che abbiamo visto in ‘Sicario’, ad eccezione di quello interpretato da Emily Blunt. Ritroviamo infatti l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) e il killer Alehandro (Benicio Del Toro) alle prese con una nuova missione contro i cartelli della droga che agiscono al confine tra Messico e Stati Uniti: l’arrivo di clandestini terroristi spinge infatti il governo a usare le maniere forti.

Questa la sinossi:

Sempre meno redditizio, il traffico di droga viene convertito dai cartelli in traffico di essere umani. Lungo il confine messicano e in mezzo ai clandestini si insinuano terroristi islamici che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti. Un attentato-suicida in un supermercato texano provoca una reazione forte del governo americano che incarica l’agente Matt Graver di seminare illegalmente il caos ristabilendo una parvenza di giustizia. Graver fa appello ancora una volta ad Alejandro, battitore libero guidato da una vendetta che incontra vantaggiosamente le ragioni di Stato. Alejandro, che se ne infischia della legalità, rapisce la figlia di un potente barone della droga prima di diventare oggetto di una partita di caccia orchestrata dalla polizia messicana corrotta e da differenti gruppi criminali desiderosi di mettere le mani sull’infante.