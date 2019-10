Se mi vuoi bene: la nuova commedia di Fausto Brizzi

Se mi vuoi bene è il titolo del secondo romanzo di Fausto Brizzi e dell’adattamento cinematografico da esso tratto, con un cast d’eccezione: Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone e Gian Marco Tognazzi.

La trama:

Diego è un avvocato di successo che soffre di una forte depressione. Dopo un tentativo di suicidio non riuscito scopre che lungo il percorso che compiva quotidianamente per andare allo studio legale c’è un negozio che si chiama Chiacchiere. Qui fa la conoscenza del proprietario, Massimiliano e, chiacchierando con lui, pensa di aver trovato la soluzione ai suoi problemi psicologici: fare del bene alle persone a lui più care. La madre, il padre, sua figlia, suo fratello, la ex moglie e una coppia di amici diventeranno i suoi ‘beneficati’.

Il trailer: