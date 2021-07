Il sequel del film campione d’incassi del 2017 uscirà in anteprima solo il 14 e 15 agosto per poi arrivare al cinema dal 26 agosto. La pellicola, diretta di Riccardo Milani, vedrà il ritorno di Paola Cortellesi e Antonio Albanese nei panni di Monica e Giovanni, insieme agli ex ingombranti, le gemelle cleptomani, i figli ormai grandi, una sponsorship Hunter e un prete molto pio. Distribuito da Vision Distribution Come un gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto in streaming arriverà circa sei mesi dopo l’uscita in sala.