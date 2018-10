L’apparizione – Trama e trailer dell’ultimo film di Xavier Giannoli

Nella pellicola L’apparizione, il regista, sceneggiatore e produttore francese Xavier Giannoli (classe 1972) affida a Vincent Lindon il ruolo del giornalista inviato del Vaticano per indagare su un fenomeno mistico.

La trama:

Jacques è un giornalista di un grande giornale regionale francese. La sua reputazione come reporter di talento richiama l’attenzione della Santa Sede che lo assume per una missione molto speciale: essere parte di una commissione d’indagine sulla veridicità di un’apparizione in un piccolo villaggio francese. Al suo arrivo, Jacques incontra la giovane e sensibile Anna, che sostiene di aver assistito personalmente all’apparizione della Vergine Maria. La donna, profondamente devota, raccoglie consensi e grande supporto in paese. Di fronte a opinioni contrastanti tra il clero e gli scettici della commissione d’inchiesta, Jacques scoprirà gradualmente le motivazioni nascoste dei tanti dilemmi che si celano dietro l’apparizione.