‘Le verità’ – trama e trailer del film di Hirokazu Kore’eda

Diva del cinema francese, Fabienne Daugeville pubblica un libro di memorie e per l’occasione riceve la visita della figlia Lumir, una sceneggiatrice che vive a New York con il marito Hank e la piccola Charlotte. Nella villa parigina di Fabienne, le due donne si sforzano di entrare in contatto l’una con l’altra e di fare i conti con il passato. Durante la riunione di famiglia riemergono però risentimenti e conflitti dovuti a delle verità, o presunte tali, rivelate da Fabienne nel proprio libro. L’impresa di conciliazione tra loro è resa tanto più ardua dalla presenza delle famiglie e del maggiordomo Luc, stanco di essere dato per scontato. Fabienne è anche impegnata sul set: sta recitando in un film che confonde ulteriormente i confini del ruolo materno e di quello filiale.