Film su Netflix, ecco cosa guardare il prossimo mese

Siete degli appassionati di film e Netflix è una delle vostre piattaforme preferite? Allora sarete indubbiamente molto curiosi di sapere quello che verrà trasmesso e che vi potrete gustare nel prossimo mese.

Al giorno d’oggi, con il boom di smartphone e tablet, usare Netflix è ancora più semplice e si può fare veramente ovunque. Basta avere una connessione al web funzionante e sufficientemente potente, ed ecco che la visione di film e serie tv potrà accompagnare anche le pause durante il lavoro, piuttosto che il ritorno a casa con i mezzi pubblici.

Il boom di smartphone e tablet nella vita di tutti i giorni

The Irishman

Come detto, Netflix ormai si può guardare in qualsiasi luogo ci si trovi: c’è grande attesa tra tutti gli appassionati per capire quello che verrà trasmesso a novembre. Ebbene, il prossimo mese si potranno godere diverse pellicole di alto livello, come ad esempio The Irishman. Quest’ultimo è un film del 2019 che è stato diretto da parte di Martin Scorsese e che vede un cast di altissimo livello, con la presenza di Al Pacino, Joe Pesci e Robert De Niro.

Klaus

Tra le altre pellicole che renderanno il mese di novembre molto interessante su Netflix troviamo certamente Klaus. La festività del Natale si avvicina a grandi passi e questa nuova produzione di Netflix a tema proprio non si può saltare. Una trama molto interessante, che vede come protagonista Jesper, uno degli studenti con i voti più bassi di tutta l’Accademia delle Poste, che finisce su un’isola ghiacciata e in cui si imbatte in Alva, prima, e poi in Klaus, un falegname ricco di misteri. E, da quel momento, tutto cambi: riesce a stringere tante nuove amicizie e l’allegria torna ad essere parte del suo carattere.

Colazione da Tiffany

Non ci saranno solamente pellicole nuove, ma anche grandi film che hanno fatto la storia che si potranno riammirare in tutto il loro splendore. Un ottimo esempio è rappresentato da Colazione da Tiffany. In questa pellicola, Holly, interpretata magistralmente da Audrey Hepburn, conosce Paul e la loro iniziale amicizia si trasforma in qualcosa di più.

Downsizing

Un altro film che si potrà gustare su Netflix a novembre è Downsizing. In questa pellicola, uno scienziato di origini norvegesi fa una scoperta a dir poco sensazionale, visto che riesce a trovare un sistema per rimpicciolire uomini e società. In questo modo, l’impatto sull’ambiente verrebbe diminuito in maniera più che considerevole, garantendo la salvezza al Pianeta Terra. Servono per due volontari per testare questa scoperta e, alla fine, proprio lo scienziato e la moglie decidono di sottoporsi all’esperimento. Quando lei, però, si tira indietro è troppo tardi e lui scopre solamente ad avvenuta procedura, che è stata trasformata.