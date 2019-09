L’amour flou: Come separarsi e restare amici

Romane e Philippe si amano ancora ma non come prima. Due figli, un cane e dieci anni dopo si separano ma non si lasciano. Perché sanno che quello che hanno costruito insieme non andrà mai distrutto. Per proteggere il frutto del loro amore, Rose e Raoul, traslocano in quello che chiamano un sépartement: due appartamenti autonomi (col)legati dalla camera dei bambini.

Parenti e amici guardano con scetticismo il singolare ‘assetto’ ma Romane e Philippe perseverano nella loro romantica utopia, trasformando una sconfitta in un trionfo miracoloso e totale