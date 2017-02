Resident Evil: The Final Chapter – Trama e trailer

Resident Evil: The Final Chapter è un film del 2016 co-prodotto, scritto e diretto da Paul W. S. Anderson. Si tratta del sesto episodio della saga cinematografica basata sui videogiochi survival horror della Capcom e il terzo a essere distribuito in versione 3D. Il film è interpretato da Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Iain Glen, William Levy, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-gi e Ever Gabo Jovovich-Anderson (figlia dell’attrice Milla Jovovich) .

Questa la trama:

L’umanità è allo stremo dopo che Alice, Jill, Leon, Ada, e Becky sono stati traditi da Wesker a Washington DC. Alice deve tornare al punto in cui è iniziato l’incubo, Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per un attacco finale contro i sopravvissuti. In una corsa contro il tempo Alice unirà le proprie forze con i suoi vecchi amici cui si aggiungeranno nuovi e improbabili alleati, in una battaglia piene di azione con orde di non morti e nuovi mostri mutanti. Tra il riacquisto delle sue abilità sovrumane e con l’attacco imminente della Umbrella, questa sarà l’avventura più difficile di Alice, cercare di salvare l’umanità, che è sull’orlo dell’oblio.

Il trailer: