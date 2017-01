Qua la zampa! – Trama e trailer

Un cucciolo di cane, che continua a reincarnarsi, ricorda tutte le sue vite passate e le persone che ha incontrato, cercando di trovare il suo scopo in ogni nuova vita. La voce del cane nel doppiaggio italiano è di Gerry Scotti.

Basato sul romanzo di W. Bruce Cameron Dalla parte di Bailey (A Dog’s Purpose) il film Qua la zampa! è la storia è raccontata dal punto di vista di Bailey, un golden retriever affascinato dal rapporto fra uomo e cane che nell’arco di cinque decenni, e diverse reincarnazioni, cerca il senso della vita. Nel 1962 un bambino di otto anni, Ethan Montgomery, salva un cucciolo di golden retriever ferito e solo che chiama Bailey. Da quel momento tra i due si instaura un forte legame e Bailey sarà al fianco di Ethan nelle tappe più importanti della sua vita dagli studi, le delusioni sportive, fino al primo amore per la bella Hannah. Quando Ethan deve partire per il college è costretto a lasciare Bailey che poco tempo dopo si ammala e muore. Ma nel corso degli anni lo spirito di Bailey si reincarna in altri cani; Ellie, un pastore tedesco del Dipartimento di Polizia di Chicago, un corgi di nome Tino e infine un incrocio tra un pastore australiano e San Bernardo chiamato Buddy. Bailey avrà modo di incrociare nuovamente il suo destino con Ethan, ormai adulto.