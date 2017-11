Paddington 2 – Trama e trailer

Paddington 2 è un film del 2017 co-scritto e diretto da Paul King. La pellicola è il sequel del film Paddington, uscito nel 2014 (StudioCanal è già al lavoro per un terzo film della serie).

Paddington vuole trovare il regalo perfetto per il centesimo compleanno di zia Lucy: lei ha fatto tanto per lui e vuole dimostrarle la sua gratitudine. Il libro pop-up di Madame Kozolska sui luoghi principali di Londra sembra fare al caso suo e il piccoletto in montgomery è pronto a lavorare sodo per recuperare i soldi necessari ad acquistare quel cimelio. Peccato che un ladro arrivi prima di lui, sottragga il volume dal negozio di antiquariato del signor Gruber e faccia ricadere la colpa proprio su Paddington, che finisce dietro le sbarre come un criminale comune.