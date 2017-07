Black Butterfly, il thriller psicologico di Brian Goodman

Spiccano Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers nel cast di questo thriller distribuito da Notorious Pictures, ispirato al lungometraggio televisivo “Papillon Noir” di Hervé Korian del 2008. Questo thriller psicologico è diretto da Brian Goodman.

La trama:

Paul (Banderas) è uno scrittore in decadenza imprigionato in un ‘blocco artistico’ da cui non riesce a venir fuori; Jack (Rhys-Meyers), è un vagabondo senza un tetto sulla testa. Spinto da un forte senso di altruismo, Paul decide di condividere la sua casa con il nuovo amico Jack, ma la convivenza dei tra i due rivelerà dei retroscena inaspettati.

Jack riesce a costringere Paul a scrivere per lui, segregandolo in casa quasi come fosse un ostaggio. Il rapporto tra i due coinquilini forzati si fa ancora più inquietante quando vengono alla luce alcuni dettagli scottanti e segreti pericolosi.

Il trailer: