Justice League: i supereroi lottano insieme contro le forze del male

Justice League è un film diretto da Zack Snyder e scritto da Chris Terrio e Joss Whedon e ispirato all’omonimo fumetto scritto da Gardner Fox.

Basato sull’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics, è la quinta pellicola del DC Extended Universe. È interpretato tra gli altri da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher e Ciarán Hinds, il film segna il debutto cinematografico live-action della Justice League of America. In Justice League, Batman e Wonder Woman reclutano Flash, Aquaman e Cyborg per fronteggiare la minaccia di Steppenwolf, lo zio di Darkseid, e del suo esercito di Parademoni. Bruce Wayne, spinto dalle gesta eroiche di Superman, decide di chiedere aiuto all’alleata Diana Prince per affrontare un nemico difficile da sconfiggere. Così Batman e Wonder Woman si uniscono e cominciano una ricerca tra i supereroi per reclutare i migliori e formare una squadra d’attacco. Nel frattempo la Terra comincia a essere in pericolo.

