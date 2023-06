Grande Fratello Vip, chi saranno i nuovi opinionisti? Tre nomi iconici in ballo

Mediaset si prepara alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma chi saranno i nuovi opinionisti? Sarebbero in ballo tre nomi incredibili.

Il Grande Fratello Vip si è concluso già alcuni mesi fa e ha visto la vittoria di Nikita Pelizon. In molti si aspettavano questo risultato, dal momento che dopo Pechino Express – al quale ha partecipato insieme all’amica Helena Prestes, ora all’Isola dei Famosi – è diventata popolarissima e sui social conta una fanbase attivissima e molto affezionata e fedele.

Mediaset sta iniziando a lavorare alla nuova edizione e già diverse informazioni più o meno confermate stanno circolando. Si sa che il conduttore dovrebbe rimanere Alfonso Signorini, che ormai presenta lo show da parecchi anni, dopo l’addio di Ilary Blasi. La redazione, tuttavia, sembrerebbe intenzionata a rinnovare il gruppo di opinionisti, che quest’anno non ha fatto impazzire il pubblico.

A parte Sonia Bruganelli, pochi opinionisti del GFVip quest’anno hanno convinto gli spettatori (a tal proposito ha già parlato Karina Cascella), in particolare si è parlato di allontanare Orietta Berti. Ecco quello che sappiamo.

Grande Fratello Vip: Emanuele Filiberto, Amanda Lear e Cristiano Malgioglio saranno i nuovi opinionisti?

Da diverse settimane circola il rumor che Orietta Berti potrebbe non continuare come opinionista al Grande Fratello Vip. Davide Maggio ha rivelato che la cantante avrebbe un contratto di due anni, ma solo di recente TvBlog ha dichiarato che il suo ritorno l’anno prossimo non è ancora certo e che al suo posto potrebbe esserci Emanuele Filiberto di Savoia.

Non c’è niente ancora di confermato, ma non finisce qua. Anche Dagospia, nei giorni scorsi, concorda che il ritorno dell’interprete di Mille non è scontato, ma ha tirato in ballo altri due nomi molto importanti. L’anno prossimo al reality più famoso d’Italia potrebbero aggiungersi come opinionisti due personaggi celeberrimi: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio.

I due hanno già esperienza in questo ruolo, in particolare Cristiano Malgioglio (che oltre ad aver partecipato come concorrente al GFVip alcune edizioni fa) è stato opinionista del reality quando veniva condotto da Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi nei primi anni Duemila.

Ecco le parole di Dagospia: “Si è fatto il nome di Emanuele Filiberto di Savoia, uno scarto di Amici, come nuovo opinionista del Grande Fratello Vip/ Nip: pensano con questo di dare al programma un’allure internazionale? A rischio Orietta Berti: Alfonso Signorini ci sta pensando. Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio“.