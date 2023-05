Orietta Berti, la dichiarazione davanti al mondo intero: ‘Voglio tornare a farlo con te’ | Ecco con chi

Ecco la dichiarazione che ha rilasciato Orietta Berti davanti al mondo intero, qualcuno vuole tornare a farlo con lei e i fan rimangono sbigottiti. Ecco chi vorrebbe avere un tete-a-tete con la Berti, tenetevi forte perché il nome vi stupirà.

Chissà se Orietta Berti una dichiarazione così diretta e senza veli se la sarebbe mai aspettata, quelle parole rilasciate davanti al mondo intero hanno lasciato i followers senza fiato. Un particolare personaggio vorrebbe tornare a farlo con lei e glielo dice senza troppi convenevoli, ecco di chi stiamo parlando.

Orietta Berti è la nota cantante, attrice e personaggio televisivo, nata nel 1943 a Cavriago, diventata famosa a partire dalla fine degli anni ’60. Le generazioni passate hanno praticamente vissuto con lei il suo avanzare di carriera per i vari tormentoni che sono usciti in quegli anni, come per esempio Io ti darò di più, Io, tu e le rose e così via. La nuova generazione invece l’ha riscoperta nel 2021 grazie al brano Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro e per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Orietta Berti e il Grande Fratello Vip

A proposito del Grande Fratello Vip, Orietta Berti insieme a Giulia Salemi e Sonia Bruganelli, hanno fatto bingo nella scorsa edizione del reality, in quanto il trio è stato molto amato e apprezzato da tutti. Per questo non sorprende che in molti hanno chiesto alla nota cantante se fosse disponibile, qualora venisse richiamata, a partecipare anche alla prossima edizione del GF Vip.

Ecco cosa ha dichiarato in merito la Berti: “Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no?”, inoltre ha dichiarato di aver fornito molte opinioni a Pier Silvio Berlusconi, riguardanti il pensiero degli spettatori. Durante i suoi viaggi in treno per raggiungere il set del programma Mediaset, ha raccolto molti apprezzamenti ma anche molte critiche, che hanno fatto correre ai ripari la dirigenza del “biscione” con nuove regole di civiltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Torpedine (@mtorped)

La dichiarazione ad Orietta Berti

Il noto personaggio televisivo Orietta Berti, ha ricevuto una dichiarazione molto forte davanti al mondo intero, un famoso personaggio vorrebbe tornare a farlo con lei. Ovviamente stiamo parlando di una collaborazione lavorativa, in quanto Michele Torpedine, il famoso produttore discografico, batterista e manager musicale italiano, vorrebbe tornare a collaborare con la Berti come un tempo.

Dalla risposta di Orietta, un tripudio di cuoricini, pare che quella stessa voglia ce l’abbia anche lei. Sarà molto interessate scoprire che cosa faranno i due professionisti e che cosa uscirà fuori dal loro operato.