Cosa c’è tra Nikita e un naufrago? L’aria sull’Isola dei Famosi si scalda

Nikita Pelizon a L’Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, ma nasce anche una simpatia per un naufrago…

Nikita Pelizon è volata in Honduras per sostenere la sua amica e modella Helena Prestes. Il giorno in cui è arrivata, la naufraga ha perso al televoto quindi è stata mandata in esilio dove si trovavano Christopher Leoni e Gianmaria Sainato. Quest’ultimo però tramite un televoto flash, poco dopo è tornato su Playa Tosta con gli altri naufraghi.

La vincitrice dell’ultima edizione del GF VIP, in pochi giorni è riuscita a tirare su di morale la sua amica Helena Prestes, che ha ammesso di sentirsi più forte e sicura.

Al momento di lasciare l’Isola però Helena non è riuscita a trattenere le lacrime al saluto dell’amica Nikita.

“Voglio ringraziare questa vita che negli ultimi due anni mi ha mandato questa persona. Nikita è una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce e sa qual è la parte più bella di me”, ha raccontato Helena. L’amicizia tra Helena e Nikita si è solidificata a Pechino Express dove hanno partecipato in coppia con il nome Italia-Brasile, nell’edizione del 2022 diventando sin da subito tra i concorrenti più forti.

Non solo amicizia per Nikita

Una volta rientrata in Italia, Nikita ha risposto alle domande di alcuni follower, che hanno voluto sapere di più su di lei e la “simpatia” con Gianmaria Sainato.

Sul suo Instagram si legge: “Fammi capire, cosa si è visto di me e Gian? Comunque mi piace un sacco. Quel ragazzo è molto dolce. Poi ha quel sorriso che non lo so…[…] Veramente, sorride e s’illumina tutta la spiaggia“, così ha commentato Nikita, rispondendo ad un’insinuazione di una fan e descrivendo con belle parole al naufrago.

Sembra quindi che il bel modello abbia fatto colpa sull’ex gieffina, ma che a trattenerla ci sia il dubbio sul suo orientamento sessuale, anche se Gianmaria sembra si sia lanciato in una dichiarazione nei confronti della Scuccia, peraltro ricambiata.

…e con il suo ex Diamante?

Prima di andare in Honduras, Nikita Pelizon si era mostrata sui social con il suo ex Matteo Diamante. I due avevano spiegato in un video la situazione fra di loro: “Sono state settimane folli”, spiegando che ancora non hanno le idee chiare su come debbano andare le cose tra di loro. “Il mondo va veloce, ma noi vogliamo fare le cose con maturità“, hanno dichiarato.

Nikita e Matteo hanno chiesto ai loro fan di rispettare questo loro momento di riflessione e di non essere invadenti. Resta ora da capire cosa abbia pensato Diamante di fronte alle recenti esternazioni di Nikita su Sainato.