Hai mai visto la figlia di Lorella Cuccarini? Stupenda: eccole insieme

Avete mai visto la figlia di Lorella Cuccarini? Eccole insieme in questo stupendo momento di condivisione mamma e figlia. Il messaggio che vogliono lanciare è molto positivo e si vede quanto le due vicine sono due gocce d’acqua.

Ma voi la figlia di Lorella Cuccarini l’avete mai vista? Avete notato quanto le due si assomiglino quando sono vicine? Se non ci avete fatto caso, guardatele in questo stupendo momento che hanno voluto condividere insieme per i loro followers. È un chiaro messaggio di speranza e di positività quello che hanno voluto rilasciare.

“La più amata dagli italiani” come recitava un vecchio spot in cui la Cuccarini prese parte negli anni ’80, è una famosa ballerina, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice. Ha studiato ballo fin da bambina nella scuola di Enzo Paolo Turchi, coreografo di successo e in seguito venne notata da Pippo Baudo che la volle al suo fianco in vari programmi di successo. Da allora, Lorella Cuccarini divenne una presenza molto forte dagli anni ’90, raggiungendo nel giro di poco una grande popolarità.

La famiglia di Lorella Cuccarini

Nonostante quei periodi “un po’ morti”, la Cuccarini non ha mai abbandonato il mondo televisivo, per questo non stupisce il fatto di vederla nuovamente al centro dei riflettori da qualche anno a questa parte. Non è solo l’insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi, ma l’abbiamo vista anche nell’ultima edizione di Sanremo nella sezione dei duetti insieme ad Olly, cantare in chiave moderna, il suo storico tormentone, La notte vola.

La Cuccarini ha sempre sognato una famiglia numerosa, per questo una volta trovato l’uomo della sua vita, Silvio Testi alias Silvio Capitta, dopo essersi sposati nel 1991, hanno dato alla luce 4 figli, Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Momento magico per mamma e figlia

Vi ricordate della figlia di Lorella Cuccarini, Chiara? La ragazza ultimamente è stata al centro del gossip per via di quella sua dichiarazione: “Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere…In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza…”. Queste sue parole sono state viste come una sorta di coming out, generando un tram tram di commenti social che sua mamma ha smorzato così: “Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole…È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

A dimostrazione del loro profondo legame, Lorella Cuccarini e Chiara Capitta, sono state riprese mentre intonavano insieme il ritornello di Due vite, di Marco Mengoni e vederle insieme cantare ha scaldato il cuore dei loro followers che le hanno inondate di messaggi positivi. Come aveva dichiarato lo stesso Mengoni:

“Questa canzone, che racconta molto di me in questo momento, è un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere”.