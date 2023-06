Jessica Selassié prepara la bomba: il progetto da urlo | Grande attesa per lei

Il progetto della vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 Jessica Selassié pronta ad un nuovo ambizioso progetto. Dalla vittoria del Grande Fratello ad un nuovo ambizioso progetto. La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip Jessica Selassié è pronta ancora una volta a stupire la sua nutrita schiera di fan con un qualcosa di totalmente inedito che la fashion blogger sta portando avanti insieme anche alle sorelle Lulù e Clarissa. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo progetto di Jessica Selassié

Jessica Selassié vuole continuare a sognare in grande. Il successo al Grande Fratello ha costituito un semplice punto di partenza. Dopo le settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Jessica ha voluto trascorrere un momento di privacy in modo da poter ragionare con calma su tutti i suoi prossimi progetti lavorativi.

Oltre alla solita attività da influencer e a quella di modella con diversi shooting effettuati anche di recente in diverse importanti città italiane, Jessica Selassié vuole provare a lanciarsi anche nel campo della musica.

La ventiseienne, pronipote dell’ex imperatore dell’Etiopia che vive in una lussuosa villa che si affaccia su Piazza di Spagna e all’interno della quale viene continuamente assistita non solo da un maggiordomo ma da un intero staff, è pronta a lanciare la sua carriera musicale insieme alle sorelle Lulù e Clarissa.

A rendere possibile tutto ciò ha certamente contribuito a suo modo l’immensa popolarità che le sorelle hanno acquisito tramite la partecipazione al Gf Vip condotto da Alfonso Signorini. Una notorietà che ha aiutato le ragazze a trovare i giusti agganci per poter rendere concreto uno dei sogni della loro vita. A conferma della cose anche le parole divulgate dalla Pipol Music:

“Il progetto è ufficiale. Le sorelle Selassié stanno proponendo alle case discografiche un progetto musicale che le vede coinvolte in prima persona. Ebbene sì: Lulù, Clarissa e Jessica hanno un singolo pronto da far esplodere“.

Le dichiarazioni di Clarissa Selassié

A parlare del sogno musicale delle tre sorelle era stata qualche mese fa anche Clarissa, che aveva parlato della prossima pubblicazione del suo primo singolo e del coinvolgimento di Jessica all’interno del progetto:

“Non mi va di spoilerare i progetti delle mie sorelle però comunque vi posso dire che io e Lulù abbiamo due percorsi musicali diversi anche se faremo comunque della musica insieme. Ovviamente c’entra anche Jessica, lo sapete che lei è un’artista con una grande passione per la musica, lei da piccola ha studiato anche canto. Ovviamente i nostri singoli non usciranno insieme, siamo due artiste diverse“.

La vita di Jessica Selassié

Influencer e fashion blogger, Jessica Selassié gestisce da tempo un suo blog di moda dal nome di Exceptional Elegance, sul quale ha l’occasione di poter mostrare pubblicamente i suoi abiti lanciandosi anche in diversi consigli di moda.

Tra gli attuali impegni di lavoro, come già anticipato, figurano al momento soprattutto quelli che hanno a che fare con servizi fotografici in città come Roma, Milano e Napoli. Il tutto in attesa che possa prendere quota il suo nuovissimo progetto di tipo musicale.