Cristiano Malgioglio: “Emanuel Lo è il peccato” | La dichiarazione spinta

Il cantautore Cristiano Malgioglio ha parlato del suo rapporto con il ballerino Emanuel Lo e gli altri colleghi di Amici, rivelando anche un dettaglio su Maria De Filippi.

Quest’anno, Cristiano Malgioglio è sulla cresta dell’onda dopo essere stato scelto come giudice di Amici. Per la prima volta nella storia dello show, oggi la giuria è composta da tre personaggi apertamente omosessuali: lui, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Il cantautore è molto famoso non solo nel mondo della musica, ma anche in quello televisivo, dove lavora da parecchi anni. In particolare, si fa spesso notare per il suo comportamento sopra le righe o per certe dichiarazioni forti.

Non tutti sanno che, prima di diventare un giudice e un opinionista in programmi soprattutto Mediaset – ha lavorato per anni insieme a Barbara D’Urso – ha avuto un glorioso passato in campo discografico. Non come cantante, bensì come cantautore: ha scritto alcuni dei brani più importanti della musica italiana. Alcuni esempi sono L’importante è finire di Mina, Gelato al cioccolato di Pupo e Testarda io di Iva Zanicchi.

Dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani, a partire dagli anni 2000 lavora specialmente in tv. Oggi è uno dei volti più noti di Amici e di recente ha rilasciato un commento sul ballerino Emanuel Lo, che collabora al programma come coreografo da tanto tempo.

Cristiano Malgioglio a Emanuel Lo: “Mi piace tanto“

Recentemente, Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista a Chi, dove ha parlato del rapporto con gli altri personaggi che lavorano ad Amici: “Michele è colto, dolce, intelligente… Anche Giuseppe Giofrè è bravissimo, e poi io amo molto la danza…” Ha parlato anche di Maria De Filippi: “A volte ho un pizzico di soggezione […] Pensi che alla prima puntata – e io non lo chiedo mai, non l’ho chiesto a nessuno… e invece a lei ho chiesto – le ho chiesto ‘Maria, sto andando bene? Maria, ti piaccio?’ Volevo che lei fosse contenta di me“.

Poi ha continuato sulle colleghe Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa: “[con la Celentano] mi scontro sempre […] Lorella, invece, è gioiosa, spalanca quel suo sorriso… certo, dovrebbe scrivere lettere più toste. Guardi la Celentano, che mazzate… Arisa è dolce, la voce più bella che abbiamo in Italia“.

Infine, si è lasciato andare anche su Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo: “Rudy è simpatico da matti […] Todaro balla molto bene, è molto simpatico, molto elegante, però Emanuel Lo ha una sensualità! Lui quando balla è il peccato, il peccato vero. Mi piace tanto“.