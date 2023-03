Alfonso Signorini, chi è il fidanzato misterioso: ormai non può più nasconderlo

Alfonso Signorini, conduttore del GF VIP e direttore della rivista di gossip “Chi”, è sempre piuttosto riservato circa la sua vita privata. Un grande amore però lo ha segnato: si tratta di una storia di quasi vent’anni conclusa da poco.

I segreti e gli intrighi dei personaggi del mondo dello spettacolo non hanno vita lunga di fronte ad Alfonso Signorini, da anni guru del gossip: la rivista di cui è direttore, “Chi”, è sempre foriera di anticipazioni, esclusive e scoop. Anche dal ponte di comando del “Grande Fratello VIP”, Alfonso cerca sempre di carpire informazioni, curiosità e ghiotte notizie dai suoi “vipponi”.

Quando si tratta però del suo privato, però, il conduttore e giornalista resta sempre abbastanza schivo, non lasciando trapelare, al di là di poche dichiarazioni e qualche battuta ironica, quasi nulla circa i suoi interessi sentimentali e i suoi amori. Di certo, Alfonso Signorini è uno che si impegna con tutto sé stesso nei rapporti e non perde tempo in relazioni fugaci.

Lo dimostra il fatto che l’ultima storia di Alfonso di cui si abbia contezza è durata circa vent’anni. Signorini, infatti, è stato a lungo il compagno del politico Paolo Galimberti, militante nel partito di Silvio Berlusconi Forza Italia. Purtroppo, da settembre 2022, la coppia ha deciso di separarsi.

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme…Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene” ha rivelato Alfonso Signorini in un’intervista raccolta dal Corriere della Sera, subito dopo la conclusione della sua storia con Galimberti.

A proposito dell’ex compagno, Alfonso aveva rilasciato in passato alcune tenere dichiarazioni nel corso di una sua partecipazione a “Verissimo”: “Sto con Paolo da anni, ma io e lui abbiamo vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme”.

E ancora: “La qualità del tempo fa la differenza…Ricorderò per sempre un gesto che ha fatto mia mamma. A mia mamma piaceva molto Paolo. Il giorno in cui se n’è andata, prima di morire, chiese alla sua badante di aiutarla ad indossare una maglietta che le aveva regalato Paolo. Se n’è andata con la sua maglietta addosso”.

Al momento non è dato sapere se qualcun altro abbia sostituito Paolo Galimberti nel cuore di Alfonso Signorini. Considerati i precedenti, è legittimo pensare che, prima di rendere pubblico un nuovo eventuale amore, Alfonso vorrà andarci davvero con i piedi di piombo ed essere ben sicuro. D’altronde, è più facile occuparsi di gossip che esserne il protagonista.