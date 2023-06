Manu Rios innamorato, ma di chi? | è italiano e famoso

Manu Rios, l’attore di Elite, sembrerebbe innamorato di un cantante italiano e la notizia sbaraglia il gossip

Manu Rios (all’anagrafe Manuel Rios Fernandez) è un modello, cantante e attore spagnolo divenuto celebre grazie all’interpretazione di Patrick Blanco Commerford di Elite, serie Netflix dal successo mondiale.

Personaggio venuto alla ribalta non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche per il suo carattere e per quella vita privata piena di punti di domanda, sulla quale in tanti si sono interrogati per via del dubbio orientamento sessuale, sta facendo girare il suo nome tra i protagonisti dei giovani talenti del momento.

Ultimamente l’attore spagnolo è alle prese non solo con il telefilm La edad de la ira, ma anche con la serie Netflix In silenzio. Personalità influente sui social (solo su Instagram vanta al momento 11,1 milioni di followers), è reduce dall’anteprima, al Festival di Cannes, del cortometraggio di Pedro Almodovar Strange Way Of Life e ora nel pieno della siesta estiva, si sta godendo il meritato riposo dopo gli impegni di quest’anno.

Quello che lo sta portando all’attenzione in questi giorni dei portali di gossip sarebbe un rumor lanciato da Dagospia che sta circolando sul suo conto, che lo vedrebbe innamorato di un giovane cantante italiano, facendo decollare la supposizione dell’orientamento gay dell’attore.

Manu Rios e Mahmood, la storia

“Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro” avrebbe scritto Ivan Rota di Dagospia.

I due sarebbero apparsi più volte insieme così da destare il dubbio. Ciò non vuol dire che Manu e Mahmood siano una coppia, perché potrebbero essere anche semplici amici.

Prima di Mahmood, c’erano stati dei gossip tra Ríos e il modello Marc Forne. Anche in quel caso, Ríos e Forne sono stati avvistati diverse volte insieme e questo avrebbe scatenato le voci sul loro conto. Non ci sarebbero state conferme, tuttavia, sulla possibile relazione tra i due.

Mahmood non si sbilancia

La proverbiale riservatezza di Mahmood sulla sua vita privata non rende ufficiale la voce sulla relazione con Manu Ríos, il quale sembrerebbe essere sempre rimasto vago sull’argomento nonché sul loro orientamento.

Il cantante, durante una precedente intervista a La Repubblica, avrebbe poi ribadito la sua posizione in merito, sottolineando che specificare se si avesse un fidanzato o una fidanzata non farebbe differenza. Quindi per ora le chiacchiere stanno a zero.