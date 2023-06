Karina Cascella: “Enrico Papi, Orietta Berti e Pupo non sono dei buoni opinionisti”

Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne, ha dichiarato che farebbe l’opinionista meglio di altri. Ma gli autori tv non la chiamano.

L’Isola dei famosi è cominciata da un po’ e, tra le frecciatine e le critiche anche Karina Cascella ha voluto dire la sua. L’influencer si è schierata contro Enrico Papi, sostenendo che lei sarebbe un’opinionista migliore.

Ma non è finita qui. La stella di Uomini e donne ha criticato anche il Grande Fratello Vip, dove tra gli opinionisti spiccava Orietta Berti. In un’intervista a Nuovo Tv ha dedicato ai colleghi delle parole forti per criticare le loro azioni in tv. Ha parlato del mondo dei reality e di come spesso vengano scelti i personaggi sbagliati per i salotti dedicati.

Karina Cascella, infatti, conosce bene il ruolo dell’opinionista, dal momento che per tanti anni lo ha ricoperto al date show di Maria De Filippi. Ha aggiunto anche il motivo secondo il quale gli autori non la chiamano spesso a partecipare ai salotti dei reality.

Karina Cascella: “Non mi chiamano anche se sono perfetta”

Durante l’intervista a Nuovo Tv Karina Cascella ha dichiarato: “I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie. Enrico Papi a L’Isola dei famosi? Lui non c’entra gli obiettivi quando prende la parola […] Orietta Berti al GF Vip? Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno“.

Secondo la showgirl, il ruolo dell’opinionista è importantissimo, per questo va assegnato alla persona giusta: “L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire. Quando in una puntata ci sono momenti piatti, tocca proprio agli opinionisti innescare discussioni. Né Pupo né Orietta Berti sanno fare queste cose. E poi i ragazzini non sanno nemmeno chi sia Pupo!“.

Infine ha sottolineato che lei sarebbe molto più brava, ma che gli autori tv non la chiamano. Ha anche svelato il perché, secondo lei: “Come mai non prendono me e non puntano su nuovi volti? Non mi chiamano anche se sono perfetta. Diciamo che sarei difficile da gestire. Dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno.”